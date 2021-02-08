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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اقوى العروض والتخفيضات خلال شهر فبراير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم في المملكة العربية السعودية، العثيم يعتبر من أفضل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وجميع المواطنين بالمملكة ينتظرون تلك العروض لتلبية احتياجات منزلهم وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز العروض المقدمة من العثيم.
عروض العثيم
عروض العثيم على الأجبان
- جبن فيكتو فيتا وصل سعرها إلى 9.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.25 ريال سعودي.
- جبن رومي مصري تشيزا لاند بلغ سعرها 29.95 ريال سعودي.
- زيتون أخضر مغربي وصل سعره إلى 16.95 ريال سعودي.
- جبن فيتا مصري وصل سعرها إلى 21.80 ريال سعودي.
- زيتون أخضر محشي جزر وصل سعره إلى 17.95 ريال سعودي.
- قشدة المائدة بدر وصل سعرها إلى 11.95 ريال سعودي.
خصومات العثيم
خصومات العثيم الاسبوعية علي خزين الشهر العروض مستمرة خلال شهر فبراير بجميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية.
- حبن تشيزا لاند براميلي وصل سعرها إلى 21.50 ريال سعودي.
- جبن فيتا بالفلفل الاخضر وصل سعرها إلى 21.80 ريال سعودي.
- سعر جبن النابلسي وصل إلى 36.95 ريال سعودي.
- مربي مشمش شهد وصل سعرها إلى 12.95 ريال سعودي.
- جبن فيكتو دوبل كريم وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي.
- شبيهة جبن الزهار وصل سعرها إلى 21.80 ريال سعودي.
- زبدة امارتي وصل سعرها إلى 15.50 ريال سعودي.
- جبن دومتي دبل كريم وصل سعرها إلى 13.95 ريال سعودي.
تنزيلات العثيم
عروض العثيم على المنتجات المختلفة كل ذلك واكثر ستجدونة بجميع فروع العثيم بالمملكة العربية السعودية
- بلغ سعر التفاح الأصغر إلى 6.50 ريال سعودي.
- سعر القرع العسلي بلغ 1.45 ريال سعودي.
- الفلفل البارد الأخضر وصل سعره إلى 3.95 ريال سعودي.
- تمر عجوة المدينة وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي.
- الفلفل الأصفر بلغ سعره إلى 7.95 ريال سعودي.
- وصل سعر الخس إلى 3.95 ريال سعودي.
- بلغ سعر الليمون إلى 4.45 ريال سعودي.
- الباذنجان الأسود الرومي بلغ 3.25 ريال سعودي.
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