شوف عروض بنده علي الاجهزة المنزلية خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية، تعتبر أسواق بنده من أكثر الأسواق شهرة وانتشار داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن بنده توسعت في الكثير من المناطق في المملكة وذلك لكي تصبح قريبة من كل عملائها المميزين، وتقوم بنده بعمل مجموعة من العروض الأسبوعية على الكثير من منتجاتها المختلفة، خاصة المنتجات التي قامت بنده بتصنيعها، وتقوم الشركة بمشاركة هذه العروض عبر الموقع الرئيسي الخاص بها. عروض بنده عروض بنده الأسبوعية علي الاجهزة الكهربائية لا تعوض اغتنم الفرصة. بلغ سعر غسالة ٧ كيلو بتعبئة علوية كليك أون ٣٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٩٥ ريال سعودي. بلغ سعر ثلاجة كليك أون ٣٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥٩ ريال سعودي. بلغ سعر ٦ أطقم كاسات باسباتشي ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٥ ريال سعودي. بلغ سعر ٦ أطقم قدور كوركماز تومبيك ٢٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣١٢ ريال سعودي. خصومات بندة اقوى خصومات بندة خلال شهر فبراير شهر التوفير بلغ سعر موزع مياه دورا ٣٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٦٩ ريال سعودي. بلغ سعر قارورة خلط الصلصات أوكسو ٤٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٢ ريال سعودي. بلغ سعر مكنسة كهربائية بدون كيس أريتي ١٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠٨ ريال سعودي. بلغ سعر خلاط مع مطحنة مولينكس ١١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨٩ ريال سعودي. تخفيضات بندة عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية بلغ سعر شاحن متنقل واوو ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥ ريال سعودي. بلغ سعر شاحن متنقل ماك ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩ ريال سعودي. بلغ سعر أسورة رياضية شياومي مي ٤ جي ٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢٩ ريال سعودي.

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