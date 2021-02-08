شوف عروض العثيم الاثنين أقوى عروض السعودية خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين اليوم الأخير من عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم المملكة العربية السعودية توفر فيه شاشات التِليفزيون الذكية من مختلف الماركات العالمية، حيث تقدم شركة أرو إصدارات من الشاشات الذكية بأحجام تبدأ من أَثنين وثلاثين بوصة وحتى أربعين بوصة، كما توفر شاشات ذكية من إنتاج شركة شارب العالمية، بجميع فروعها البالغ عددها مائة وثمانية وثلاثين فرع داخل المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم الاثنين

خصومات العثيم اليوم الأخير على شاشات من إنتاج شركة أرو بأسُواق العثيم:

تخفيضات العثيم الصنف شاشة ذكية من إنتاج شركة أرو، الشاشة بمقاس أَثنين وثلاثين بوصة، دقة ألْ أيِ دي، ثمن الشاشة الحالي ثلاثمائة وتسعة وستين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات العثيم الصنف شاشة ذكية من إنتاج شركة أرو، الشاشة بمقاس أربعين بوصة، دقة ألْ أيِ دي، ثمن الشاشة الحالي أربعمائة وتسعة وتسعين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية الصنف شاشة ذكية من إنتاج شركة أرو، الشاشة بمقاس خمسين بوصة، دقة ألْ أيِ دي، فور كيه، فول إتش دي 1080، ثمن الشاشة الحالي ألف تسعة وأربعين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم اليوم الأخير على شاشات من إنتاج شركة شارب بأسُواق العثيم: