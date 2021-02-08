نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على التابلت والايباد من ابل بخصومات حتى 35% في jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الايباد من ابل هي عروض خاصة وحصرية تقدمها جرير السعودية بخصومات تصل حتى 35% على أجهزة الايباد من شركة ابل، حيث يوجد لديها أقوى عروض السعودية على الإطلاق، ونجد حاليًا لدى جريرعرض الاستبدال، الذي يمنحك خصم هائل عند إستبدال هاتفك القديم بهاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا Samsung Galaxy S21 Ultra، هذا بالإضافة إلى خدمة جرير تقسيط الذي يقدمها لعملائه، ولذا نختص اليوم بذكر كافة عروض التابلت والايباد من ابل بأقوى الخصومات الكبرى في السعودية.

عروض جرير على التابلت والايباد من ابل بخصومات حتى 35% في jarir

تجدون معنا اليوم عروض التابلت من هواوي وسامسونج، حيث تعد أجهزة التابلت تلك هي الأشهر والأكثر إنتشارًا في السعودية، هذا بجانب آيباد ابل الذي زاد الإقبال عليه كذلك، وهذا مع زيادة الإقبال على شراء الايفون أيضًا، حيث أن ابل هي الشركة المصنعة لأجهزة iPhone و iPad حول العالم.

جرير ايباد

عروض جرير للايباد هي خصومات حصرية لا مثيل لها على أجهزة iPad بمختلف أنواعها، وتجدون في التالي أسعار ايباد ابل من فئة مني وبرو:

ابل 2020 آيباد برو 11، سعة 128 جيجابايت، شاشة بحجم 11 بوصة، واي فاي، بسعر خاص 3599 ريال سعودي.

ابل 2020 آيباد برو 11، سعة 256 جيجابايت، شاشة بحجم 11 بوصة، واي فاي، بسعر خاص 3999 ريال سعودي.

ابل آيباد 10.2 الجيل الثامن، سعة 32 جيجابايت، شاشة بحجم10.2 بوصة، واي فاي، بسعر خاص 1499 ريال سعودي.

ابل آيباد ميني، سعة 64 جيجابايت، شاشة بحجم 7.9 بوصة، واي فاي، بسعر خاص 1799 ريال سعودي.

ابل 2020 آيباد برو 12.9، سعة 128 جيجابايت، شاشة بحجم 12.9 بوصة، واي فاي، بسعر خاص 4499 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

عروض التابلت الحصرية تجدوها في التالي على أجهزة تابلت هواوي التي زادت شهرتها في الآونة الأخيرة داخل السعودية:

هواوي ميني باد تي 10، شاشة 9.7 بوصة، واي فاي، بسعر 569 بدلًا من 599 ريال سعودي، بخصم 30 ريال.

هواوي ميديا باد ام 5 لايت 10، شاشة 10.1 بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، بسعر 1319 ريال سعودي.

هواوي ميت باد تي 8، شاشة 8 بوصة، الجيل الرابع، واي فاي، بسعر 519 ريال سعودي.

هواوي 2020 ميت باد برو 10.8، شاشة 10.8 بوصة، واي فاي، بسعر 1999بدلًا من 2199 ريال سعودي، بخصم 200 ريال.

عروض جرير السعودية عرضناها لكم على الايباد والتابلت من مختلف التقنيات والأنواع المتاحة داخل المملكة، حيث تقدم مكتبة جرير أقوى العروض على الأجهزة الإلكترونية من عروض جوالات وشاشات، وأجهزة لوحية، ولاب توب، هذا بالإضافة إلى معروضاتها من كتب إلكترونية شهيرة عالميًا ومحليًا.