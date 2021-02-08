نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت التحديث الاخير للعبة وتحميلها للجول والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت وطريقة تحميلها على الآيفون، تعتبر لعبة فورت نايت من اكثر الالعاب شعبية علي مستوى العالم فكثير من الشباب المحب لهذا النوع من الالعاب استهوتة لعبة فورت نايت لعدة اسباب منها تنوع المهام الجرافيك، والان جميع مستخدمي هواتف الايفون يبحثون عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت بعد أن تم حذفها من الاب ستور نظراً لأن هذه اللعبة أصبحت من أفضل الألعاب على الإطلاق، ولذلك دعونا نذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون.

لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون

عليكم بالدخول إلى موقع getzeus من شبكة الإنترنت، ثم عليك بالضغط بالنزول إلى أسفل للحصول على Zeus. يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات، وبعد ذلك يتم الضغط على علامة تبويب عام. يلزم النقر على خيار الملف الشخصي. وبعد تثبيت التطبيق المذكور اسمه في السابق عليكم بالبحث عن لعبة فورت نايت. يتم النقر على كلمة “تثبيت” وانتظر قليلاً للبدء في تحميل اللعبة. يتم البحث عن لعبة فورت نايت، والذهاب إلى قائمة التطبيقات وابدأ اللعب.

مميزات فورت نايت في هاتف الآيفون

تمتلك لعبة فورت نايت، رسومات عالية الجودة، بالإضافة إلى أنها تمتلك رسومات كاريكاتيرية جميلة. تناسب لعبة فورت نايت جميع الأعمار. يمكنك التحديث مع أصدقائك من خلال ميكروفون لعبة فورت نايت. لا تظهر أمامك أي إعلانات المزعجة.

شروط لعبة فورت نايت

يمكنك اللعب بطريقة منفردة أو جماعية ويوجد في اللعبة 100 لاعب عليك بمحاربتهم ويظهرون لك على هيئة زومبي، أما عن شروط لعبة فورت نايت فهي.