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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الالتحاق بالجامعات السودانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الالتحاق بالجامعات السودانية إلكترونيًا، يمكن لجميع الطلاب في دولة السودان أن يقوموا بتقديم أوراقهم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الذي يتم توفيره من جانب وزارة التعليم السودانية، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم السودانية قد تم تأسيسها في عام 1970 ميلادية، كما أن وزارة التعليم تهتم بوضع مجموعة من الخطط والبرامج من أجل النهوض بالعملية التعليمية في الدولة.
خطوات الالتحاق بالجامعات السودانية
يمكن لأي طالب قام باجتياز الثانوية العامة أن يقوم بالتقديم على الجامعات السودانية وذلك عن طريق تلك الخطوات التالية:
- في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة القبول في الجامعات السودانية.
- يتم إختيار عبارة التقديم الإلكتروني التي توجد في أعلى الصفحة ثم يتم بعد ذلك تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالطالب.
- يقوم الطالب بتحديد الكلية المناسبة له من حيث الموقع الجغرافي الخاص به والمكان.
- يجب أن يتم إرفاق الأوراق والمستندات التي يتم طلبها من المتقدم عبر الموقع الإلكتروني.
- تظهر شاشة يتم من خلالها التأكيد على الاستمارة الخاصة بالتقديم، ويجب بعد ذلك الحصول على رقم التقديم بعد أن يتم استيفاء الإجراءات التي تلزم لذلك، وتبعًا لذلك يكون قد تمكن من تقديم الأوراق بشكل إلكتروني ناجح.
الشروط اللازمة للقبول في الجامعات السودانية
يمكن لأي طالب أن يقوم بالتقديم على الجامعة الخاصة به وذلك عن طريق توافر الشروط التالية:
- يجب أن يتم التقديم في خلال الفترة المحددة للتسجيل، وأن يكون الطالب حامل لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
- يجب أن يتم استيفاء الطالب مجموع الدرجات التي قد تم تقديرها من جهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة السودان.
- يجب على الطلاب الحاصلين على الشهادات التعليمية أن يقوموا بتقديم القرار الخاص بمعادلة شهادة التعليم السوداني.
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