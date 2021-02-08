شوف عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية والهواتف تصل ل 70% extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية عبارة عن شركة كبيرة تمتلك العديد من الفروع في أماكن متفرقة داخل المملكة، تختص عروض اكسترا في بيع كل الأجهزة الكهربائية التي يحتجاها كل منزل وأيضاً أجهزة المطبخ الحديثة، وتقوم الشركة بعمل عروض كبيرة على الأجهزة الكهربائية، هذه العروض التي ينتظرها العملاء للاستفادة منها، لذلك سنعرض لحضراتكم مجموعة من هذه العروض المتاحة. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر جهاز موتورولا ون ماكرو، مساحة ٦٤ جيجا بايت لون بنفسجي ٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٦٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز توين دوكينغ شاحن وبلاي ستيشن فور ٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر سماعة ستيريو لجهاز بلايستيشن فور ٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٣ ريال سعودي.

بلغ سعر طاولة تلفزيون سونوروس قاعدة لأجهزة التحكم لون بني ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سونوروس قاعدة لأجهزة التحكم لون أسود ٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٩ ريال سعودي.

بلغ سعر مكنسة تيفال كهربائية ٧٥٠ – ٢٠٠٠ واط ١.٥ سعة للغبار لون برتقالي محمر ٣٦٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٦٠ ريال سعودي. عروض اكسترا على قسم القلايات تنزيلات اكسترا: عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر ديلونجي قلاية غذاء هوائية ١٤٠٠ واط مساحة ١.٢٥ كيلو لون أبيض ٧١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٤٩ ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر برنسيس قلاية غذاء هوائية ١٨٠٠ واط مساحة ٥.٥ لتر ، ١.٥ كيلو، متاح لون أبيض وأسود ٤١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٣٩ ريال سعودي.

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