نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على مجموعة من المنتجات لمتجر العثيم سلسلة فروع في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد لها فرع في الدمام والخبر والرياض وغير ذلك ولكي تستفاد عزيزي القارئ من العروض المقدمة من متجر العثيم فعليك بأن تتابع قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم اليوم على المنتجات المختلفة: تخفيضات العثيم بلغ سعر اللحيمي لانشون إلى 18.45 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 23.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم وصل سعر انتركوت كندوز إلى 129.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم سعر كباب حلة كندوز بلغ 126.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 144.95 ريال سعودي.

بلغ سعر مكعبات كندوز خضار إلى 114.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي.

وصل سعر مفروم كندوز إلى 109.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم وصل سعر جبن قريش إلى 34.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية طعمة جبنة فيتا وصل سعرها إلى 30.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 34 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر دينا فلمنك إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 31.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم حلواني لانشون بقري وصل سعره إلى 81.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 194.95 ريال سعودي.

بلغ سعر المتحدة بسطرمة بلدي إلى 47.96 ريال سعودي بدلاً من سعر 52.95 ريال سعودي.

إلى 81.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 194.95 ريال سعودي.

اللحيمي صدور رومي حبش وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

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