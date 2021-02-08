شوف عروض ساكو الأسبوعية على قسم الإلكترونيات في السعودية saco.sa

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عمر شويل - جدة شركة ساكو هي شركة متخصصة في بيع العدد والأدوات والأثاث المنزلي والأجهزة الإلكترونية، وتمتلك هذه الشركة العديد من الفروع في الأماكن المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، كما تقوم الشركة بخدمة البيع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، بل وتقوم بعمل عروض خاصة بالعملاء الذين يقومون بالتسوق من خلال هذا الموقع. عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو : تخفيضات ساكو بلغ سعر ساعة آبل إصدار ٤٠ ملم ألمونيوم لون فضي ١٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢٠٠ ريال سعودي.

تنزيلات ساكو بلغ سعر آبل SE حافظة رمادي اللون ومعصم أسود ٤٤ مم ١٤١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١٠٠ ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر ساعة آبل S6 حافظة أحمر اللون معصم أحمر ٤٠ مم ١٨٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢٥٠ ريال سعودي.

بلغ سماعات ايربودز برو من أبل ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٠٠ ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف محمول نوكيا ١٠٥ شريحتين اتصال Ta1034 أسود اللون ٧٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٧ ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي ٢٠١٩ A51 لون أزرق ١١٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٥٠ ريال سعودي. عروض ساكو على قسم الإلكترونيات تنزيلات ساكو : عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر جهاز محضر الطعام اليدوي ٧٥٠ واط ٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٥٩ ريال سعودي.

تخفيضات ساكو بلغ سعر آلة تقطيع البطاطس والسلطات ٢٠٠ واط ٥ أقراص ٣٨٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٥٠ ريال سعودي.

تنزيلات ساكو بلغ سعر جهاز فرشاة تنضيف البشرة من هومدكس ٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

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