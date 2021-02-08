شوف عروض ساكو الأسبوعية أقوى عروض السعودية اليوم تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تقدم ساكو خدمات التركيب فقط للمنتجات المشتراة من ساكو والتي تشمل ما يلي: تركيب الأرضيات الخشبية والفينيل، الأرضيات والجدران الخزفية والسيراميك، تركيب ستائر الأبواب والنوافذ، الأثاث والمفروشات الداخلية والخارجية، ألعاب الحدائق، لوازم الحمامات (أحواض الاستحمام )) وجاكوزي ودش بالإضافة إلى مقاعد الحمام والمغاسل والكبائن كل ذلك متوفر بجميع فروع معارض شركة ساكو بالمملكة. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو على الجلسات الخارجية للمنزل: عروض ساكو الأسبوعية طقم جلوس 4 قطع 3 كراسي+ طاولة قهوة، يقدم بسعر 3399 ريال سعودي.

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