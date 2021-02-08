شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات من 10 ل 60% ولفترة محدودة ألحق واشتري بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تحتفل شركة اكسترا من اليوم بعامها الثامن عشر بتقديم أكبر الخصومات على منتجاتها، والشروط المطروحة للاستفادة من هذه الخصومات هي: هذا العرض ساري من 27 يناير إلى 6 فبراير 2021، حتى إذا كان المنتج التفضيلي معروضًا للبيع بالفعل، يمكن للعملاء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ أو 20٪ منه، هناك بعض المنتجات غير مدرجة بهذه الخصومات، المنتجات المدرجة في العرض تخضع للتوافر، يتم احتساب سعر خدمة “الضمان من اكسترا” بناءً على سعر المنتج قبل الخصم الإضافي.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا الكبرى وعروض العام ال 18 من اكسترا على الغسالات:

تخفيضات اكسترا كاندي غسالة تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 9 كيلو، واي فاي، أبيض، خصم 50.01٪ فتصبح بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 200 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 1799 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية كلاس برو، غسالة تعبئة علوية، 7 كيلو، أبيض، بخصم 37.52٪ فيصبح السعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي بقيمة 200 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي 799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا توشيبا غسالة تعبئة أمامية، 15 كيلو، إنفيرتر، أبيض/ أسود، بخصم 27.28٪ فيصبح السعر 2399 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، وهناك استرجاع نقدي 240 ريال سعودي فيصبح السعر النهائي هو 2159 ريال سعودي.

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