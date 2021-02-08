شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات ولا في الخيال تخفيضات فبراير 2021 تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية بجميع فروعها توفر لكل عملائها الكرام مجموعة كبيرة من المنتجات المميزة طوال هذا الأسبوع، ومنها باقة متنوعة من ترامس المياه والتي تعمل على الحفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول مدة ممكنة، كل ذلك يأتيكم بمختلف الأنواع والألوان والأشكال والأحجام، بأرقي الموديلات وأحدث الإصدارات وأجود مواد التصنيع. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على ترمس المياه من هايبر ماركت عبد الله العثيم: تخفيضات العثيم الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة رويال فورد، سعة الترمس واحد لتر، ثمن الترمس الحالي(29.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات العثيم الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة رويال فورد، سعة الترمس 1.3 لتر، ثمن الترمس الحالي(32.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة رويال فورد، سعة الترمس 1.6 لتر، ثمن الترمس الحالي(38.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة رويال فورد، سعة الترمس 1.9لتر، ثمن الترمس الحالي(44.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على ترمس المياه من هايبر ماركت العثيم: عروض العثيم الاثنين الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة هوم واي، سعة الترمس واحد لتر، ثمن الترمس الحالي(19.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية الصنف الصنف ترمس مياه من إنتاج شركة ريم، سعة الترمس واحد لتر، ثمن الترمس الحالي(24.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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