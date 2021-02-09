نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات وخصم بالفعل رهيب يصل الى 62% على الشاشات الذكية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات، من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع الإلكترونيات هو متجر jarir bookstore مكتبة جرير، حيث أنه يمد الأسواق بكل الاحتياجات وخصوصا الالكترونيات، و تقوم مكتبات جرير بعمل عروض حقا موفرو مثل عروض الجوالات في جرير، عروض جرير ايفون، تقسيط جوالات جرير، جرير ايباد برو، ايفون اكس جرير، ايفون xr جرير، التقسيط من جرير، لابتوب جرير، و تخفيضات جرير، وموضوعنا اليوم هو الشاشات بمختلف أنواعها وبأرخص الأسعار ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من جرير. عروض جرير اليوم على الشاشات تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة سامسونج بدقة 4 كيه ألترا اتش إلى 9899 ريال سعودي، بدلاً من سعر 21999 ريال سعودي.

jarir bookstore مكتبة جرير سعر شاشة سامسونج بدقة 4 كيه ألترا بلغ 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 17999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم تي سي ال شاشة بلغ سعرها 9499 ريال سعودي بدلاً من سعر 16999 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة ال جي .75 بوصة بدقة 4 كيه ألترا إلى 5049 ريال سعودي بدلاً من سعر 10299 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير شاشة هاير بلغ سعرها 3099 ريال سعودي بدلاً من سعر 6549 ريال سعودي. عروض الجوالات في جرير عروض جرير للجوالات بلغ سعر هاتف نوكيا بسعة حجم “32 جيجابايت” إلى 399 ريال سعودي.

سامسونج a51 جرير و عروض جرير اليوم سعر هاتف سامسونج جالكسي إي 51 بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ 1099 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 999 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات هاتف شاومي ريدمي 8 بسعة حجم “64 جيجابايت” بلغ 519 ريال سعودي.

كود خصم جرير هاتف هونر إيه 9 بسعة حجم “64 جيجابايت” بلغ 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 605 ريال.

عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف أوبو رينو 4 بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2799 ريال سعودي.

هواوي p40 برو جرير و تخفيضات جرير هاتف هواوي واي ميت 40 بي بسعة حجم “256 جيجابايت” بلغ 3599 ريال سعودي.

اسعار الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي ايه 21 بسعة حجم “64 جيجابايت” بلغ 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 819 ريال سعودي.

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