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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2021 لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة منذ بداية العام الجديد 2021 وتقوم جميع المولات الشهيرة المختلفة في المملكة العربية السعودية بتقديم الخصومات والعروض القوية في الشهر الماضي يناير وحالياً في فبراير الجاري وليس فقط المتاجر الواقعية بل تقوم المتاجر الإلكترونية أيضاً بتقديم العروض ومن أكثر العروض المنتشرة في تلك الفترة وتعرف بعروض فبراير هي العروض التي أعلنتها Extra كما هو معهود سنوياً على جميع المنتجات المختلفة من السلع والأجهزة المنزلية كثيرة الإستعمال والتجديد مثل الشاشات بمختلف أنواعها وأجهزة التبريد من ماركات متعددة وهواتف المحمول من أشهر الشركات المقدمة من آبل وغيرهم من الماركات عالية الجودة.
عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية
قامت اكسترا السعودية بتفعيل العروض السنوية الخاصة بشهر فبراير التي يتم إطلاقها في بداية كل عام ولكن تم تأجيلها في الفترة السابقة لشهر يناير بسبب عودة الإنتشار الشرس لفيروس كورونا، وقامت إدارة اكسترا بتحديد فترة العروض في بداية فبراير إستمراراً حتى 15 فبراير وينتهي العرض ومن الممكن إنتهاء العروض على بعض المنتجات التي نفذت الكمية وحسب رغبات المواطنين بالمملكة ومعرفة قيمة العروض على بعض المنتجات لذلك نقوم بعض العروض من خلال هذا المقال.
أقوى عروض اكسترا بالمملكة العربية 2021
- هاتف ماركة سامسونج S20 بمساحة داخلية 128 جيجا متوفر لون واحد فقط الرمادي بسعر 2699 ريال سعودي داخل العرض.
- هاتف ماركة أيفون 4G بمساحة داخلية 256 جيجا متوفر لون واحد فقط الأخضر بسعر 3499 ريال سعودي داخل العرض.
- هاتف ماركة هواوي مايت بمساحة داخلية 256 جيجا متوفر اللون الاسود بسعر 2099 ريال سعودي داخل العرض.
- هاتف ماركة سامسونج S10 بلس بمساحة داخلية 128 جيجا متوفر اللون الأسود فقط بسعر 1999 ريال سعودي داخل العرض.
- شاشة تليفزيون ماركة كلاس برو أندرويد عالي الجودة 70 بوصة بسعر 2799 ريال سعودي داخل العرض، وهدية مجانية من إختيار الزبون بقيمة 399 ريال سعودي.
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