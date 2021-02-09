شوف عروض جرير هذا الشهر خصومات لا تعوض تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض جرير في السعودية، شركة جرير في المملكة العربية السعودية عبارة عن مجموعة من المكتبات الموجودة في العديد من المناطق المختلفة داخل المملكة، هذه الشركة المختصة في بيع جميع الأدوات المدرسية والمكتبية وكل مستلزمات الدراسة المختلفة، كما أن الشركة تقوم ببيع الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة، وأيضاً تقوم ببيع كل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب المختلفة، وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من العروض الكبيرة كل أسبوع في جميع الفروع. عروض جرير عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز هواوي مات ٣٠ برو٢٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٣٩ ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي A51 ٩٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر هاتف أوبو أي ٣١ ٦٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٧٩ ريال سعودي. بلغ سعر هاتف فيفو أس ١ ٧٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩٩ ريال سعودي. خصومات جرير اقوى خصومات جرير علي اجهزة المحمول بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي نوت ٢٠ الترا ٤٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٤٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جلاكسي إس +٢٠ ٢٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١٥٩ ريال سعودي. بلغ سعر هاتف تي سي أل 10l ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير عروض جرير على أجهزة اللاب توب هى الافضل في جميع انحاء المملكة بلغ سعر جهاز أسوس اكسبرت بوك b9 ٥٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٥٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز أسير سويفت ٣ أس أف ٣٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٣٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز إم إس أل مودرن كمبيوتر محمول ٢٦٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٧٩٩ ريال سعودي.

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