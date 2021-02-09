نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية علي مجموعة متنوعة الهواتف الذكية والاجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو في السعودية، شركة ساكو في المملكة العربية السعودية المتخصصة في بيع كل الأجهزة الصغيرة والكبيرة التي يحتاجها المنزل، كما أنها متخصصة في بيع مستلزمات الحدائق والمجالس الخارجية، وتقوم ببيع أجهزة حديثة تقوم بتسهيل الحياة داخل المنزل، وتقوم شركة ساكو بعمل عروض مستمرة على كل الأجهزة المتاحة لديها وبخصومات كبيرة، كما أنه يقوم بنشر هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص به. عروض ساكو عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي A31 ، مساحة ١٢٨ جيجا بايت ٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٨٤ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز هونر أحمر اللون ٨ ميجا بيكسل، ٥.٤ بوصة ٣٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥٠ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز هونر ٩ بنفسجي اللون ٤٨ ميجا بيكسل، ٦.٥ بوصة ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٩٤ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اخر خصومات جرير الأسبوعية علي اجهزة الأيفون بلغ سعر جهاز آيفون ١٢ برو ماكس مساحة ٢٥٦ جيجا بايت لون ذهبي ٥٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٠٠٠ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز آيفون ١٢ ميني مساحة ٦٤ جيجا بايت أحمر اللون ٣١٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٢٩٩ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات ساكو تنزيلات ساكو على الأجهزة المنزلية بلغ سعر مكواة فيليبس بخار ٢٣٠٠ واط ١٤٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٧ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر عصارة فواكه ٧٠٠ واط ٢٢٠ فولت ٢ لتر ٥٠٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٣٥ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر خلاط طعام ١ لتر مزود بطحان ٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣١ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر قلاية هوائية سريعة ١٤٢٥ واط ٤٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٨٩ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض ساكو السعودية علي مجموعة متنوعة الهواتف الذكية والاجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.