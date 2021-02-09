شوف عروض العثيم في شهر فبراير خصومات في كل الاقسم تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم في السعودية، أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية تقوم بعمل عروض أسبوعية مختلفة على عدد كبير من المنتجات المتاحة في الفروع، كما أن الشركة تقوم بتقديم عروض على المنتجات الطازجة بشكل يومي، فعروض العثيم كثيرة ومختلفة ويستفاد منها العملاء بشكل كبير، وتقدم الشركة عروض خاصة فقط بعملائها الذين يقومون بالتسوق وشراء احتياجاتهم من خلال الموقع الإلكتروني. عروض العثيم بلغ سعر شيبسي برينجلز ٢٠٠ جرام ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤ ريال سعودي. بلغ سعر ثلاث علب شراب تروبيكس بطيخ فوار ٢٥٠ مل ٥.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧ ريال سعودي. بلغ سعر لوح كلوقز كوكو بوبس ٦*٢٠ جم ٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١.٦٠ ريال سعودي. بلغ سعر كريمة فيري آند لير تزيين ١ لتر ٢٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣١ ريال سعودي. تخفيضات العثيم احدث تخفيضات العثيم لهذا الاسبوع بلغ سعر كورن فليكس كلوقز بران ٣٥٧ جم ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٦ ريال سعودي. بلغ سعر كورن فليكس كلوقز كريمة الفانليا ٢٧٥ جم ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي. بلغ سعر علبة حلوى سترا بوست فواكه حمراء ١٦٥ جم ٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي. بلغ سعر بسكويت شاي ميموريز ١٧٥ جم ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠ ريال سعودي. تنزيلات العثيم عروض العثيم على المنتجات الغذائية بلغ سعر سمن الزبدة المراعي النقي ٤٠٠ جرام ١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤ ريال سعودي. بلغ سعر رقائق مخبوزة صن بايتس ٢٧٠ جم ٤ حبات ٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣.٥٠ ريال سعودي.

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