شوف عروض ساكو ليس لها مثيل تتخطى كل التوقعات خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو في السعودية، تعتبر شركة ساكو من أكثر الشركات شهرة في المملكة العربية السعودية التي تقوم ببيع كل أدوات المنزل المختلفة وأجهزة المنزل الحديثة والمصابيح الضوئية المختلفة أيضاً، وبعد أن نجحت شركة ساكو في التوسع قامت بضم أقسام جديدة إلى مجالها مثل أثاث المنزل الخارجي، وكل ما يلزم للتخييم في الخارج، وكل العدد والأدوات التي تلزم لتصليح الأعطال في المنزل. عروض ساكو عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر طاهية الطعام على البخار ٩٠٠ واط ٩ لتر بالإضافة إلى إناء ٢٧٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٤٤ ريال سعودي. بلغ سعر موزع مياه بارد وساخن يوضع على الطاولة ٣٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٤٩ ريال سعودي. بلغ سعر ماكينة صنع الاسبريسو ١.٨ لتر ١٥٠٠ واط تعبئة ذاتية ٢٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠١٩ ريال سعودي. بلغ سعر محمصة خبز ٢ شريحة ٩٠٠ وات ٢٢٠ فولت كينوود ١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٤٩ ريال سعودي. خصومات ساكو اكبر كمية خصومات لساكو هذا الأسبوعية بلغ سعر غلاية كهرباء ١.٩ لتر ١٨٠٠ وات حافظ للحرارة ١٦٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣٩ ريال سعودي. بلغ سعر موقد طهي بالحث ٢٢٠٠ وات افانتي ٢٢٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٠ ريال سعودي. بلغ سعر قلاية تيفال ايزي فراي الهوائية بسعة ٤.٢ لتر كلاسيك ٤٥٩ ريال سعودي بدلاً من شعر ٧٥٩ ريال سعودي. تخفيضات ساكو عروض ساكو على قسم أجهزة المطبخ بلغ سعر جهاز تحضير القهوة ١٢ كأس توقف تلقائي ٩٠٠ وات ٢٦٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥٩ ريال سعودي. بلغ سعر خلاط سعة ٢ لتر مع طاحونتين فيفا ٣٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٦٩ ريال سعودي.

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