شوف عروض اكسترا هذا الاسبوع علي اجهزة العناية بالبشرة خصومات 25%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم ببيع كل أنواع الأجهزة الكهربائية بمختلف الماركات، كما أن اكسترا قامت بتأسيس العلامة التجارية الخاصة به حيث أنها أصبحت مسئولة عن تقفيل أجهزة كهربائية معينة، كما أن الشركة تقوم بتقديم خدمة صيانة الأجهزة الإلكترونية المختلفة سواء كانت هذه الأجهزة تم شرائها من شركة اكسترا أو من الخارج. عروض اكسترا عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز بيورير لنزع شعر الجسم ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر باناسونيك مصفف شعر ٦٥٠ واط ١ فرشاة ١١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٩ ريال سعودي. بلغ سعر بيبي ليس كيرل سيكريت ٢ رؤوس قابلة للتغيير ٣٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٧٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز فيليبس لتصفيف الشعر ١٣ في ١ للرأس والوجه والجسم ٢٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٧٩ ريال سعودي. خصومات اكسترا اقوى خصومات اكسترا خلال موسم الشتاء علي اجهزة ازالة الشعربجميع فروعنا بلغ سعر براون ماكينة نزع شعر جاف ورطب ٥٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٥٩ ريال سعودي. بلغ سعر سيلك أبيل سيرس ٣ للجسم والأرجل ٢٠٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٥٩ ريال سعودي. بلغ سعر نسبرسو انيسيا ماكينة صنع القهوة مع صانع رغوة أسود اللون ٦٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٤٩ ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا على قسم صانعات القهوة بلغ سعر نسبريسو لاتيزما تاتش ماكينة صنع القهوة فضي اللون ١٧٥١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢١٥٨ ريال سعودي. بلغ سعر صانعة الاسبريسو ديلونجي ١١٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٢٩ ريال سعودي.

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