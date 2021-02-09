شوف عروض اكسترا extra السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والجوالات

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عمر شويل - جدة نقدم إليكم عروض اكسترا extra السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والتي يحتاجها كل بيت، وليس هذا فقط بل تقدم عروض هائلة على الجوالات وأجهزة المطبخ كاملة، وعروض أجهزة العناية بالبشرة وغيرها من العروض المميزة وبتخفيضات هائلة لتُرضي كافة عملائها يعروض أكثر من رائعة، كما أعلنت الشركة عن توفير خدمة الصيانة على كافة الأجهزة التابعة لها، وإليكم عبر هذا المقال أحدث عروض اكسترا extra السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية وغيرها. عروض اكسترا extra السعودية الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية أما عن خصومات اكستر السعودية الأسبوعية فجاء منها؛ مكسنة تيفال كهربائية سعة 750_ 2000 واط ذات لون برتقالي بسعر 360 ريال بدلا من 460.

ماكينة صانعة الاسبريسو ديلونجي بسعر 1129 بدلا من 1329 ريال سودي.

موتور ولان ماكرو ذات لون بنفسجي وبمساحة 64 جيجا بايت بسعر 499 بدلا من 769 ريال سعودي.

كلاس برو، مكيف جداري، 18000 وحدة، توزيع هواء 4 اتجاهات، بارد بسعر 1559 بدلا من 2499 ريال سعودي.

فيليبس قلاية هوائية، 1900 واط، 1.2 كيلو، بلون أسود بسعر 599 بدلا من 1258.

إل جي غسالة تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 8 كيلو، لون أبيض بسعر 5699 بدلا من 8249. عروض اكسترا extra السعودية اليوم جوالات هاتف سامسونج S20 لون رمادي مساحة 128 جيجا بايت بسعر 2699.

هاتف هواوي مايت بون أسود بمساحة 256 بسعر 2099 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس، 256 جيجا، أسود أورا بسعر 2499 ريال بدلا من 4379 وذلك بخصم 35%.

أبل أيفون 11 برو، 256 جيجا، أخضر داكن بسعر 4299 بدلا من 5479 ريال سعودي. عروض اكسترا على الشاشات كلاس برو، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، عالي الوضوح بسعر 2399 بدلا من 3599 ريال سعودي.

ال جي، تلفزيون 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح بسعر 3699 بدلا من 6199 ريال سعودي.

سامسونج، تلفزيون 58 بوصة، ذكي، فائق الوضوح بسعر 2599 بدلا من 4399 ريال سعودي.

سوني، تلفزيون 65 بوصة، اندرويد، فائق الوضوح بسعر 5399 بدلا من 4999 ريال سعودي.

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