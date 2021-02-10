نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة سعر الذهب في السعودية اليوم 9 فبراير وارتفاع بسيط في الاسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من عمليات البحث خلال الفترة الحالية في المملكة السعودية تدور حول التعرف على سعر الذهب في السعودية الخاص باليوم التاسع من شهر فبراير الجاري 2021، ومن المعتاد انة بين كل حين والآخر يتم العمل على التغيير في سعر الذهب سواء بالزيادة او النقصان على حسب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، حيث تزايدت أسعار الذهب في السعودية اليوم 9 فبراير 2021 منذ التعاملات الصباحية لليوم، وكان بسبب تأثرها بارتفاع سعر الدولار في السعودية وارتفاع سعر الذهب عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 220.67 ريال (58.87 دولار)، مقابل 218.22 ريال (58.19 دولار) في تعاملات أمس.

وزاد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 193.16ريال (51.51 دولار)، مقابل 190.95 ريال (50.92 دولار) الإثنين.

وسجل جرام عيار 18 نحو 163.67 ريال (43.64 دولار)، مقابل 164.03 ريال (43.74 دولار)

كما تراجع سعر جرام عيار 18 ليسجل 165.57 ريال (44.15 دولار)، مقابل 163.67 ريال (43.64 دولار خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 128.57 ريال (34.34) دولار.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6870.25 ريال (1832 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1545.57 ريال (412.35 دولار).

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1839.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1842.60 دولار.

سعر الذهب عالميًا

وقد ارتفع سعر الذهب عالميا مما ادى الى ارتفاع سعر الذهب في السعودية، ويعد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 فبراير من أكثر اسعار هذا الاسبوع إرتفاعًا.

ومن المقرر ان تستمر اسعار الذهب في الزيادة بسبب ارتفاع اسعار الدولار في العديد من الدول بالاضافة الي زيادة اسعار الذهب العالمي والذي بدورة يؤثر على سعر الذهب في جميع دول العالم إلى الزيادة.