شوف عروض ساكو الأسبوعية خصومات ولا في الخيال تصل ل 65%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية خصومات من هايبر ماركت ساكو داخل المملكة العربية السعودية على أفخم أطقم الحديقة، كعادة أَسواق هايبر ماركت ساكو دائمًا تأتيكم بكل ما هو خاص بالحدائق المنزلية، من أجهزة وأدوات من شأنها الحفاظ على جمال الحديقة والعناية بها في نفس الوقت، وتساهم أَسواق ساكو في جمع أفراد العائلة بتوفير أطقم مميزة تكفى لعدد كبير من الأفراد، وتمتاز بجودة التصنيع والذوق الراقي.

عروض ساكو الأسبوعية

خصومات ساكو على اطقم جلوس للحديقة من هايبر ماركت ساكو:

تخفيضات ساكو الصنف طقم جلوس للحديقة يكفي لعدد سبعة أفراد مع أثْنين طاولة، ثمن الطقم الحالي(4199) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4999) ريال سعودي، بتخفيض ثمانمائة ريال سعودي، وبخصم 17٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات ساكو الصنف طقم جلوس للحديقة يكفي لعدد ستة أفراد مع طاولة، ثمن الطقم الحالي(4999)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(5999)ريال سعودي، بتخفيض ألف ريال سعودي، وبخصم 17٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض ساكو الأسبوعية الصنف طقم جلوس للحديقة يكفي لعدد تسعة أفراد مع طاولة، ثمن الطقم الحالي(2599) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3499) ريال سعودي، بتخفيض تسعمائة ريال سعودي، وبخصم 26٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو الأخيرة

تنزيلات ساكو على أطقم للحديقة لعدد أربعة أفراد من ساكو: