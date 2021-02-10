شوف عروض جرير الأسبوعية على الجزال والشاشات واللاب توب تحطيم الأسعار تصل ل 70%

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الصنف سايلون Stationery Set، عدد سبع قطع، اللون باستيل باربل، ثمن الطقم الحالي عشرين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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