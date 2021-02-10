نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض جراند مارت الدمام الأسبوعية لشهر فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جراند مارت الدمام الأسبوعية الموفرة، يُقدم جراند مارت الدمام أقوى العروض بداية من اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2021 و الثامن والعشرون من جماد الأخر لعام 1442 وينتهي العرض يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس عشر من نفس الشهر، وما يمكن قوله أن يَحظى الكُثير من عملاء جراند مارت الدمام بعروض وتخفيضات على معظم السلع الغذائية المختلفة وكذلك المستلزمات المنزلية وغيرها من المنتجات التجارية بأقل الأسعار. عروض جراند مارت الدمام على بعض المنتجات الغذائية عرض 750 جرام من شوكولاتة النوتيلا بسعر 22.75 ريال سعودي بدلاً من 31.50

عرض 2.25 كيلو من أنكور بودرة حليب بسعر 48.95 بدلاً من 65.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من العدس الأحمر 5.95 بدلاً من 9.95 ريال سعودي

عرض 1.5لتر من زيت عافية زيت عباد الشمس بسعر 12.95 بدلاً من 18.95 ريال

عرض 1.5 كيلو من مسحوق غسيل برسيل بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95

عرض الكيلو من أرز الباشا الهندي 34.95 بدل من 45.95 ريال

عرض 5 كيلو من سكر الأسرة بسعر 12.95 بدل من 17.95 ريال

سعر واحد كيلو مانجو بيور 6.95 بدل من 13.50 ريال سعودي

سعر القطعة من الأناناس 4.95 بدل من 8.95 ريال سعودي

عرض كيلو من أورانج نافلد بسعر 3.75 بدلاً من 5.25 ريال

عرض الكيلو من الطماطم بسعر 2.25 بدلاً من 4.25 ريال

عرض الكيلو من الفليفلة بسعر 2.45 بدلاً من 5.95

عرض الكيلو من الجزر المستورد بسعر 3.75 ريال بدلاً من 5.25 ريال

سعر الكيلو من ثمرة الكيوي 5.50 بدلاً من 12.50

سعر الكيلو من التابيوكا 4.95 بدلاً من 7.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من البصل الأحمر 2.25 ريال بدلاً من 4.50

سعر الكيلو من الثوم الصيني 5.95 ريال بدلاً من 8.95

سعر الكيلو من الشمندر 2.25 بدلاً من 4.95 ريال سعودي. عروض جراند مارت الدمام الأسبوعية على بعض منتجات اللحوم سعر الكيلو من لحم البقري السعودي الطازج قطع وبدون عظم 19.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95

سعر الكيلو من لحم البقر الطازج 26.95 بدلاً من 36.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من لحم الماعز الباكستاني 36.95 بدلاً من 44.95 ريال سعودي. أقوى عروض جراند مارت الدمام الأسبوعية على المكسرات عرض الكيلو من المكسرات المشكلة بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 50

سعر الكيلو من اللوز الأمريكي بسعر 29.95 بدلاً من 51.95 ريال سعودي

سعر الكيلو من الكاجو العادي والمقلي 42 ريال بدلاً من 70

سعر الكيلو من البروق المخفف 14.95 بدلاً من 24.95 ريال

سعر الكيلو من تمر العجوة 19.95 بدلاً من 40 ريالاً

سعر الكيلو من الماش الأخضر 6.95 بدل من 10.95 ريال سعودي.

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