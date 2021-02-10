نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم وتخفيضات تصل الى 52% على السلع المنزلية الغذائية والمنظفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم اليوم، سنقوم اليوم بالتعرف على أحدث العروض المميزة التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم بالسعودية للمواطنين، تعد شركات أسواق عبدالله العثيم بالسعودية من أهم وأكبر الشركات بالمملكة وهي من الشركات الرائدة في مجال المبيعات والتسويق، تقوم محموعة هايبر العثيم بالإعلان على تخفيضاتها المستمرة مثل عروض العثيم الاسبوعية، عروض الجوالات في العثيم، عروض العثيم اليوم الاثنين، العثيم العروض الترويجية، عروض العثيم اليوم الاثنين، مهرجان الطازج العثيم، عروض العثيم للخضار، ومن إحدى العروض المميزة التي تقدمها الأسواق للجمهور كل ما يخص المنزل من سلع غذائية. عروض العثيم المميزة على السلع المنزلية عروض العثيم مبيض الملابس ركس ليمون، بسعر 9.95 ريال سعودي، وزن 3,78 لتر + هدية.

عروض العثيم الاسبوعية ركس صابون أيدي، بسعر 15.95 ريال سعودي، وزن 2,77 لتر مضاد للبكتيريا.

عروض العثيم اليوم الاثنين ركس صابون أصفر بودرة، بسعر 35.95 ريال سعودي، وزن 10 كيلوجرام.

تخفيضات العثيم هالي بطاطس شرائح، وزن 2,5 كيلوجرام، بسعر 11.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية شيبسي فلفل سفوري حار، بسعر 7.95 ريال سعودي، وزن 160 جرام 2 حبة.

مهرجان الطازج العثيم صلصة الطماطم هالي، وزن 135 جرام × 8 بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين مشروم شرائح/ تان كامل، بسعر 9.50 ريال سعودي 3 حبات، وزن 400 جرام.

عروض اسواق العثيم قشطة هالي، وزن 95 جرام بسعر 1.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم هالي مياه، بسعر 10.50 ريال سعودي، وزن 200 مل × 40.

عروض العثيم الرياض اليوم مربى فيكتو فراولة، بسعر 5.50 ريال سعودي، وزن 380 جرام. عروض العثيم و مهرجان الطازج العثيم العثيم ماركت اكتساب دجاج لاتينا نقانق، وزن 340 جرام بسعر 2.75 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم صدور دجاج طرية لاتينا، بسعر 46.95 ريال سعودي، وزن 2,5 كيلوجرام.

عروض العثيم جده فيكتو بكر زيت زيتون، بسعر 44.95 ريال سعودي، وزن 2 لتر.

عروض الاثنين العثيم هالي زيت دوار الشمس، وزن 5 لتر بسعر 34.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه فيكتو تونة بزيت دوار الشمس، 3 حبات بسعر 10.95 ريال سعودي، وزن 160 جرام.

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