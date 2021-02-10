شوف تخفيضات جرير على الشاشات الذكية والمفاجأة خصم يصل الى 62% على الشاشات الذكية الحديثة

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عروض جرير اليوم سامسونج LS003، مقاس 65 بوصة، 4K Ultra HD،LED، تلفزيون ذكي، أسود، فقط بسعر 4499 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 9899 ريال سعودي.

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