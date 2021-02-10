نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت وتخفيضات منتصف شهر فبراير علي الأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت منتصف شهر فبراير مميزة ومتنوعة بين الأجهزة المنزلية ولوازم الأطفال و احتياجات المنزل من أطعمة و أدوات منزلية تستمر هذة العروض حتي يوم ١٣ من فبراير سارع في الشراء قبل تفاذ الكمية، سوف نوضح لكم عروض لولو هايبر ماركت الخاصة بالأدوات المنزلية ولوازم البيت بخصومات كبيرة وأسعار لا تعوض. عروض لولو هايبر ماركت شيفلاين أوبال طقم أواني مائدة ٣٨ قطعة متنوع Chefline opal Dinner set 38 PCS Assortet،يتوفر المنتج بخصم أكبر من 50% وسعر مميز ٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢١٩ ريال سعودي.

جي سي جي حافظة طعام ٣ قطع JCJ Food Container 3Pcs،يتوفر المنتج بسعر ١٤.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٤٩ ريال سعودي.

هوم صندوق تخزين ٥٨ لتر Home Storage box 58 Ltr، يتوفر المنتج بسعر مميز ٣٣ ريال سعودي بدلا من ٦٥ ريال سعودي.

ستريت لاين طاولة كوي الملابس ٤٨×١٥ سم Straight Line Mesh ironing board 48×15 cm، يتوفر المنتج بخصم 50% ليصبح السعر ٨٢ ريال سعودي.

لولو دي إس ممسحة الأرضيات LULU Mop with stick، يتوفر المنتج بسعر١٣.٧٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧.٥٠ ريال سعودي. عروض وتخفيضات لولو علي الأدوات المنزلية يوتيكا منشفة حمام متنوعة ٧٥*١٤٠ سم Utica bath towel 75*140cm، تتوفر بسعر مميز ٢٠ ريال سعودي بدلا من ٤٥ ريال سعودي .

طقم لحاف قطني كورتيجياني أربع قطع Cortigiani comforter cotton 4Pcs set، يتوفر المنتج بسعر مميز ٢٥٩ ريال سعودي بدلا من ٥٤٩ ريال سعودي.

امباير ستارة نافذة ١٢٠*٢٤٠ سم Empire window curtain 120*240 cm ، يتوفر المنتج بسعر مميز ١٥ ريال سعودي بدلا من ٣٤ ريال .

أوستريا مفرش سرير مفرد بألوان مميزة ورائعة Austin bed sheet single 100% cotton ، بسعر مميز و خصم رائع ٢٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩ ريال سعودي.

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