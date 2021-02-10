نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف افضل عروض تويوتا 2021 في فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تويوتا 2021، أعلنت عنها شركه عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت مجموعه من سيارات تويوتا والتي تتميز بالمملكة عن باقي السيارات الأخري والتي يحتجها المواطن السعودي في حياته اليومية والتي تتميز بالراحة والرفاهية ومعدل استخدام للوقود هائل، وسوف نقوم بشرح عروض تويوتا 2021 من خلال المقالة الأتية.

عروض تويوتا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميا عن عروضها علي سيارات تويوتا 2021 كما أعلنت أيضا عن بداية عروض تويوتا 2021 من يوم 7 فبراير 2021 وحتي 28 فبراير 2021 والتي شملت سياره تويوتا كورولا 2021 وسياره تويوتا يارس 2021، ويمكن الحصول علي العرض من خلال الاتصال علي الرقم الخاص بالشركة والتواصل معهم، كما تقدم عروض تويوتا 2021 بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للتمويل.

تويوتا كورولا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي مواصفات سياره تويوتا كورولا 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 19.6 لتر بمعدل استهلاك 1.5 لتر.

3 أسطوانات لتوليد 119 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع جير بوكس cvt.

4 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام تثبيت سرعه ذكي وأقفال ألية للأبواب ومقاعد مخمل.

قد تختلف مواصفات السيارة حسب رغبه العميل.

عروض تويوتا كورولا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل علي عروض تويوتا كورولا 2021 وهي كالاتي:

تويوتا كورولا 2021 xli مطور فتحه سقف بقسط شهري 1313 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 xli مطور بقسط شهري 1238 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا كورولا 2021 xli بقسط شهري 1178 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا يارس 2021

والجدير بالذكر أيضا أن شركه عبد اللطيف جميل أعلنت عن مواصفات تويوتا يارس 2021 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 20 لتر بمعدل استهلاك 1.5 لتر.

4 أسطوانات لتوليد 105 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي جير بوكس.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

نظام قفل آلي للسياره ونوافذ كهربائيه.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعه للانزلاق.

قد تختلف مواصفات السيارة حسب رغبه العميل.

عروض تويوتا يارس 2021

يمكن الحصول علي أي من السيارات الأتية من فئه يارس وهما:

تويوتا يارس 2021 وآي بلس 1.5 بقسط شهري 1033 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا يارس 2021 وآي 1.5 بقسط شهري 983 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

تويوتا يارس 2021 وآي شركات بقسط شهري 972 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.