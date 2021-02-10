نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان اليوم 10 فبراير حتى 16 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السدحان اليوم من العروض المميزة التي ينتظرها الكثير من عملاء أسواق السدحان في السعودية حيث توفر أسواق السدحان بشكل أسبوعي مجلة تحتوي على المئات من المنتجات والمعلبات والمواد الغذائية ومستلزمات المنزل الأساسية التي يحتاجها المنزل بأسعار مميزة للغاية، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض السدحان الأسبوعية التي تبدأ من اليوم 10 فبراير الموافق 28 جمادى الثاني 1442 وتستمر جميع هذه العروض لمدة أسبوع كامل بحيث تنتهي في يوم 16 فبراير 2021.

عروض السدحان الأسبوعية

تضم عروض السدحان اليوم كافة المنتجات والمواد الغذائية والخضروات مثل البصل اليمني والفلفل الرومي الأخضر والخس الأمريكي والجزر الطازج والكوسة والعنب والكيوي والليمون والتفاح وبخاري أحمر ومندلين وكافة أنواع الخضروات والفواكه، وأيضا توفر عدد كبير من منتجات العناية بالبشرة والشعر مثل نيفا مزيل مكياج عيون ونيفا لوشن جسم ونيفا كريم عناية للأطفال وحفاضات أطفال جميع المقاسات والأنواع، وفاتيك كريم شعر وفاتيك شامبو وهيد أند شولدرز شامبو والكثير من منتجات العناية.