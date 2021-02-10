نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا السعودية 2021 علي أجهزة الجوال والأجهزة المنزلية بخصومات تصل إلي 50% وأكثر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية المميزة يتم تقديمها احتفالاً بعيدها الثامن عشر منذ إنشائها، حيث تعتبر من الشركات الرائدة في بيع اكسسوارات الهواتف المحمولة وكذلك الأجهزة المنزلية غالية الكفاءة بنسب خصم مرتفعة قد تصل نحو 40%، حيث يسعى جميع الأشخاص الذين يريدون الحصول على الاكسسوارات لهواتفهم أو هؤلاء الذين يريدون شراء الأجهزة المنزلية الكهربائية إلى الاستفادة من تلك العروض عند الاعلان عنها، ومن المعتاد من شركة اكسترا السعودية تجديد العروض والخصومات بنسب عالية كل فترة.

عروض وخصومات شركة اكسترا السعودية

حيث جاءت العروض الأخيرة من اكسترا على الهواتف المحمولة والاكسسوارات بنسب خصم عالية تقترب من 50%، ومن بين المنتجات المتاحة في هذه العروض ما يلي:

بليف شاحن سيارة سريع قوة 5 أمبير بثلاث مخارج يمكن الحصول عليه بخصم 49.27%، فهو متوفر بقيمة 35 ريال بدلاً من 69 ريال.

شاحن سيارة موشي يو إس بي من النوع سي يتوفر داخل الشركة بسعر 90 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال سعودي بدون الخصم.

شاحن لا سلكي بي كيو أي 10 وات، يمكن الحصول عليه بسعر 70 ريال بدلاً من 139 ريال سعودي أي بنسبة خصم تصل 49.64%.

أقوى خصومات اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

كذلك تقدم الشركة كثير من العروض في هذه الفترة على الأجهزة المنزلية وتكون نسب الخصم مرتفعة لتصل نحو 50% أي خصم نصف الثمن، ومع ذلك تبيع الشركة الأجهزة من الأنواع عالية الكفاءة، حيث يمكنك الاستفادة من هذه العروض في الفترة الحالية قبل نفاذها، وهي تقوم بتجديد العروض كل فترة لكن ترتفع نسبة الخصم في الفترة الراهنة احتفالاً بعيدها الثامن عشر من بيع الهواتف المحمولة والاكسسوارات الخاصة بها وكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية من الماركات المشهورة وذات الجودة العالية مع توفير ضمانات قوية لجميع العملاء.