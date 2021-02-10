نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية، شركة جرير للتسويق والمعروفة أيضاً باسم مكتبة جرير أو جرير، تقدم لكم أفضل عروض، وأخرالعروض التي تقدمها مكتبه جرير على الساعات الذكية بأسعار مميزه، فقد أصدرت مكتبه جرير عروض ممتازه على الساعات الذكية، حيث تقوم مكتبة جرير بعمل عروض مميزة وخاصة بعيداً عن أي شركة أخرى والتي تتيح خدمة البيع أونلاين، كما أن منتجاتها تأتي بضمان الوكيل، فقد تصل مدة الضمان إلى عامين، كما توفر الشركة أيضاً العديد من الماركات، ومنها أبل وهواوي وسامسونج. عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية: عرض مكتبة جرير على ساعة هواوي واتش فيت GPS، اسود اللون، هيكل بوليمر فايبر، سوار أسود اللون سيليكون، بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي، ومدة الضمان 24 شهراً. عرض مكتبة جرير على ساعة ابل واتش الاصدار 446 GPS، ازرق اللون، هيكل الومنيوم، Deep Navy Sport Band، بسعر 1969 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً.

عرض مكتبة جرير على ساعة هواوي Watch GT 242 Classic ،GPS، بيج لون الحصى، هيكل ستاينلس ستيل، بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 929 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً. عرض مكتبة جرير على ساعة أبل واتش الاصدار 406 GPS + Cellular، ذهبي، هيكل الومنيوم، سوار رياضي وردي، بسعر 2069 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً. عرض مكتبة جرير على أبل واتش الاصدار 406 Nike ،GPS + Cellular، فضي، هيكل الومنيوم، سوار نايكي رياضي أسود بلاتيني، بسعر 2096 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً.

عرض مكتبة جرير على ساعة سامسونج جالكسي واتتش 413 GPS، برونزي اللون، هيكل ستاينلس ستيل، Pink Leather Strap، بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً. عرض مكتبة جرير على ساعة سامسونج جالكسي واتتش 442، اكتيف GPS ،Aqua Black، هيكل الومنيوم،Black Silicon ،Strap بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 1149 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24شهراً. عرض مكتبة جرير على ساعة فيتبيت سينس GPS ،Lunar White/Soft Gold، هيكل ستاينلس ستيل،Lunar White Infinity Band، بسعر 1559 ريال سعودي، شامل الضريبة، ومدة الضمان 24 شهراً. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10/2/2021 وتذبذب سعر الذهب بالأسواق

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