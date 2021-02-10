نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم 10 فبراير حتى 16 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض شركة أسواق العثيم بأقوى الخصومات والتخفيضات اليوم على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل زود نواشف بالتمر، وتورتة شوكولاتة وكراميل وسط، ومعجنات مشكلة، وبتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات، وكريم دونات شوكولاتة، وكوكيز الشوكولاتة ديلوكس، وكيك الشوكولاتة ديلوكس، ومعمول أساور بالبر، وكرواسون فراولة، وزود معمول بالتمر، وبقلاوة وكنافة بالمكسرات ديلوكس، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات مثل معطر جليد ياسمين، وملمع أثاث بليدج الأصلي، ومنظف زجاج ويندكس الأصلي، ومبيد ريد للحشرات، ومزيل بقع فانيش ومطهر ديتول، ومنظف ديتول ليمون، وجل حمام ديتول الاصلي، وصابون صحون بريل، ومنظف حمام فلاش اصلي، ومبيد حشرات بف باف، ومنظف سوبر جل فلاش.

عروض العثيم اليوم

تشمل شركة العثيم اليوم بالسعودية خصومات هائلة على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأجبان مثل جبن برايد شيدر شرائح برجر، وجبن بينار كريم مطبوخة، وجبن نادك مثلث، وجبن نادك كريم كاسات، وجبن المراعي فيتامينات مثلث، وجبن المراعي فيتا جديد، وجبن المراعي بالقشطة مربعات، وجبن المراعي شيدر علب، وجبن داري بيضاء، وجبن داري موزاريلا مبشورة، وجبن فيكتو مربعات، وجبن زدني بطعم القشدة كاسات، وجبن هالي كريم كاسات، وجبن الزهار دمياطي فلفل، وجبن دومتي دوبل كريم، وجبن الطيب أبيض ملح خفيف، وجبن دوبل كريم، وجبن استرا حلومي، وجبن رومي فيكتو مصري.

لحم غنم سواكني بالعظم 32.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون العظم 31.95 ريال.

لحم غنم سواكني بالعظم 46.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم 31.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم 34.95 ريال.

لحم غنم روماني بالعظم 41.95 ريال.

عجينة تمر 5.95 ريال.

تمر انتاج النخيل رطب سكري 11.95 ريال.

تمر سيافا صفاوي 11.95 ريال.

تمر جالكسي 39.95 ريال.

تمر سكري 46,95 ريال.