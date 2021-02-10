شوف عروض بن داود اليوم 10 فبراير حتى 16 فبراير 2021 مهرجان الشاي و المخبوزات

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عمر شويل - جدة تحتوي عروض بن داود اليوم على أقوى التخفيضات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع اللحوم مثل سجق بقري، وكباب بقري للشوى، وبرجر بقري، وشيش طاووق، وستيك دجاج متبل، وبرجر دجاج، وأوصال لحم بقري للشوى، اسكلوب دجاج، واسكلوب بقري، سمانه بقري، وفخد غنم بالعظم أسترالي، وشرائح لحم بقري رقيقة، ومفروم بقري برازيلي مبرد، وكفته بقري مبرد، وأوصال بقري برازيلي، ويتوفر أيضا في أسواق بن داود جميع انواع الفواكه والخضروات مثل مانجو افريقي، وبرتقال ابو صرة، وليمون كبير، وافندي باكستاني، وتفاح بنك ليدي، ورمان مصري، وبنجر، وكوسة، وملفوف، وجزر، وزهرة، وطماطم. عروض بن داود اليوم تشمل عروض بن داود اليوم خصومات على جميع منجاتها اليومية والتي هي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل كيكة الفراولة، ومعمول تمر، وكيكة البرنسيسة، وبانيتومي زبيب، ومفن كرسبي وخبز صمون صغير، ويتوفر أيضا جميع أدوات العناية بالشعر مثل هيد أند شولدر، وبانتين سوبر غذاء للشعر، وهيريال اسينز، وصانسيلك شامبو، وتريس مي شامبو، وبرت شامبو، ولوكس صابون سائل لليدين، ولوكس صابون للاستحمام، وليفي بودرة معطرة، وميمالا جل الصبار، وروكسونا مزيل العرق، وفازلين لوشن الكاكاو، وصابون بالموليف، بيزلين اصبع مرطب للشفاه. حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال لدعم وتعويضات لمستفيدي فبراير والدعم لربات الأسر

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