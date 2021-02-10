نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية وباقة متنوعة من العروض المختلفة، تحتل أسواق العثيم مكانة كبيرة في السوق السعودي، تعتبر ذات ثقة عالية للعملاء، تحتوي مجموعة العثيم على اكثر من 183 فرع، دجاج ساديا مجمد 10×1000 جرام بسعر 119.95 ريال بدلا من 148 ريال، زيت نور دوار الشمس 3 لتر بسعر 22.95 ريال بدلا من 32.95 ريال، حليب أبو قوس بودرة 2500 جرام بسعر 55.95 ريال بدلا من 80.50 ريال، شاي ليبتون كيس 200 كيس بسعر 19.95 ريال بدلا من 39.25 ريال، تونة هناء خفيف 185 جرام 3 حبة بسعر 11.95 ريال بدلا من 17.25 ريال.

تخفيضات أسواق العثيم

عروض العثيم الأسبوعية ، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 31.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 32.95 ريال، لحم عجل باكستاني بدون العظم 1 ك بسعر 31.95 ريال، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 41.95 ريال، لحم باكستانى بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم عجل سواكني بالعظم 1 ك بسعر 46.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

قرع عسلي 1 ك بسعر 1.45 ريال، عنب احمر كبير 1 ك بسعر 8.95 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 2.95 ريال، فلفل بار برتقالي 1 ك بسعر 8.95 ريال، فلفل أصفر / أحمر 1 ك بسعر 7.95 ريال، فلفل بارد 1 ك بسعر 3.95 ريال، ملفوف محشي 1 ك بسعر 1.95 ريال، كوسة خضراء 1 ك بسعر 2.95 ريال، خس لولو بيوتدي علبة بسعر 4.95 ريال، تفاح أحمر 1 ك بسعر 5.95 ريال، أناناس الحبة بسعر 7.25 ريال، بصل احمر الكيس بسعر 3.95 ريال.

أحدث عروض العثيم

زوج نواشف التمر 1 ك بسعر 21.50 ريال بدلا من 43 ريال، تورتة شوكولاتة و كراميل وسط بسعر 29.95 ريال بدلا من 39.95 ريال، معجنات مشكلة 1 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 35.95 ريال، بتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 43.95 ريال، كريم دونات شوكولاتة 4 حبة بسعر 6.50 ريال بدلا من 7.50 ريال، معمول أساور بالبر 450 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 12.50 ريال، زود معمول بالتمر 3×250 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 17.50 ريال.