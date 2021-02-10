نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده علي المنتجات الغذائية خصومات حتى 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية، تسعى بنده دائماً إلى الوصول إلى كل العملاء في كل مكان، لذلك توسعت بنده في الكثير من المناطق في أنحاء المملكة العربية السعودية، وقامت بنده بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك حتى تسهل على العملاء عملية شراء السلع والمنتجات الغذائية، كما أنه يسهل عملية اطلاع العملاء على كل المنتجات المتاحة في فروع بنده وأيضاً العروض. عروض بنده عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر لبنة طازجة ندي ٢٠٠ جرام ٧.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر زبدة غير مملحة كريمية فلورا بلانت ٢٥٠ ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١١ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جبنة قشقوان السنبلة ٩٠٠ جرام ٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر حليب مجفف فريشكو ٢.٢٥ كيلو ٣١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٢ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جبنة شيدر قابلة للدهن بينار ٥٠٠ جرام ٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بندة عروض بنده على اللحوم المجمدات بلغ سعر برجر هرفي بالبقسماط ١,٤٣٣ كيلو ٣١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٣ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر استربس الدجاج هرفي الحار ٤٠٠ جرام ١٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر ثلاث علب نقائق الدجاج ٣٤٠ جرام ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بندة تخفيضات بندة الاسبوعية بلغ سعر دجاج مجمد ١٠٠٠ جرام ١٢٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥٩ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر علبة بامية زيرو ٤٠٠ جرام ٧.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ١١ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر كيلو برجر بقري بالتوابل ساديا ٢١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣١ ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حساب المواطن يصدر إيداع 1.9 مليار ريال لدعم وتعويضات لمستفيدي فبراير والدعم لربات الأسر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده علي المنتجات الغذائية خصومات حتى 30% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.