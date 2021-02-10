نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الموفرة العروض الاسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الموفرة في مهرجان العروض الاسبوعية، يقدم هايبر بنده Hyper Panda لعملائه أقوى العروض والتخفيضات للأسبوع الرابع على التوالي في مهرجان بنده المميز، وأقوى الخصومات على العديد من المنتجات في العروض الأسبوعية، ويُعد هايبر بنده Panda أحد أكبر متاجر السعودية والهايبر ماركت، والذي يضم مختلف أنواع المنتجات الغذائية والحاجيات المنزلية والمقاضي الشهرية، ويقم أقوى التخفيضات والتنزيلات في عروض الشاشات، عروض الجوالات، عروض بنده الالكترونية، عروض الاجهزة الكهربائية من بندة السعودية، حيث تصل الخصومات حتى 65% على أسعار المنتجات الفعلية، ويمكنكم التمتع بتصفح صور عروض بنده اليوم وعلى مدار الأسبوع، والتمتع بقسيمة شراء تبدأ من 5 ريال وتصل حتى 25 ريال، وإليكم صور العروض.

عروض بنده السعودية الموفرة

هاتف نوكيا 3.4 الذكي يدعم شريحتين إتصال، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع، رام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 525 ريال سعودي.

هاتف أونور 9X Lite يدعم شريحتين إتصال، يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 719 ريال سعودي.

هاتف لينوفو A8 يدعم شريحتين إتصال، يدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 489 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

عرض هاتف لينوفو Note K12 يدعم شريحتين إتصال SIM، ويدعم الشبكة من الجيل الرابع 4G، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

عروض بنده

وصل حديثًا هاتف سامسونج A01 Core، يدعم شريحتين إتصال، وشبكة الإتصال من الجيل الرابع 4G، رام 1 جيجا، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، متوفر بـ 4 ألوان بسعر 329 ريال سعودي.

وصل حديثًا هاتف سامسونج A51، يدعم شريحتين إتصال، شبكة إتصال من الجيل الرابع 4G، رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت متوفر بـ 3 الوان بسعر 1199 ريال سعودي.

هاتف سامسونج A21s يدعم شريحتين إتصال، وشبكة الإتصال من الجيل الرابع 4G، رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي.

هايبر بنده

عرض خاص على شاشة تلفزيون تي سي ال TCL 70 بوصة الذكية، 4K LED بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 4499 ريال سعودي، مع خدمة توصيل مجانًا.

عرض حصري على شاشة تلفزيون إمبكس 55 بوصة الذكية بسعر 1199ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي مع التوصيل مجانًا من بندة.

عرض مميز على شاشة تلفزيون دورا 58 بوصة الذكية، 4K LED بسعر 1439 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي مع خدمة توصيل مجانية.

نوافيكم بجديد عروض بندة السعودية المميزة، وتشتمل تخفيضات بنده لهذا الاسبوع على عروض الشاشات والجوالات، بالإضافة إلى تنزيلات الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ، والحاجيات الأساسية، ويمكنكم اختيار ما ترغبون من العروض، كما ننقل لكم أقوى عروض وتخفيضات متاجر المملكة العربية السعودية الكبرى، وأقوى الخصومات على أسعار المنتجات بمختلف الأنواع والمواصفات، فتابعونا.