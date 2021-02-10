عروض جرير خلال هذا الشهر علي اجهزة الكمبيوتر خصومات حتى 35%

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عمر شويل - جدة عروض جرير في السعودية، في البداية كانت جرير عبارة عن مكتبة داخل مدينة الرياض، ولكن مع مرور السنوات نجحت جرير في تحقيق هدفها في التوسع، حيث أصبحت جرير الآن تمتلك عشرات الفروع في العديد من المناطق المختلفة، ولم تقتصر جرير على بيع الأدوات المكتبية والمدرسية فقط، ولكن توسع مجال عملها ليشمل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة المنزل الحديثة، والهواتف المحمولة أيضاً. عروض جرير اقوى عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز اتش بي أومن أكس باك باك بي ١٠٠٠ رباعي النواة، ٥٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٧٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز ديل ايلين وير إم كمبيوتر محمول للألعاب ١٥.٦ بوصة ١٠٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر١١٧٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز أم أس أي ترايدنت ثماني النواة كمبيوتر ألعاب مكتبية، ٧٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٩٩٩ ريال سعودي. خصومات جرير احدث خصومات جرير المنتقاة علي تشكيلة واسعة من المنتجات بلغ سعر جهاز كمبيوتر لينوفو ليجن ١٥.٦ بوصة كمبيوتر ألعاب مكتبي ٦٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٥٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز أم أس أي ستيلث، كمبيوتر محمول للألعاب ٦٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٧٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز ديل ١٥ ايلين وير كمبيوتر محمول للألعاب ١٥.٦ بوصة ٦٨٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٥٤٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير عروض جرير على قسم الكمبيوتر هذا الشهر تحطم الاسعار بجميع فروع مكتبات جرير بلغ سعر جهاز ريزر بليد ١٥، كمبيوتر محمول ٦٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٢٩٩ ريال سعودي. بلغ سعر جهاز كمبيوتر كورسير وان ثماني النواة، كمبيوتر ألعاب مكتبي ١٠٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٥٩٩ ريال سعودي. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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