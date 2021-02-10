نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لهذا الأسبوع بالسعودية ومهرجان Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع وأرخص العروض الأسبوعية في مهرجان Panda، بالإضافة إلى لحوم ومنتجات طازجة شهية، وذلك في عروض بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية التي تُقدمها بأرخص الأسعار، فيتوافر أسماك كوكتيل المأكولات البحرية وزن 400 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي، لامب وستون تويستر أو ويدجز أو كريسكت وزن 2 كجم بسعر 26.95 ريال سعودي.

عروض بنده

عروض بنده السعودية بها تشكيلة متنوعة من الأجبان اللذيذة للغاية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أجود الأغذية، وذلك لفترة محدودة تبدأ من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 وتستمر حتى الثلاثاء 16 فبراير.

1 كيلو من جبن الشيدر الأبيض أو الأحمر من كيريجولد، بسعر خاص فقط 49.95 ريال سعودي.

1 كيلو من الجبن القريش من جرين لاند بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

1 كيلو من مكعبات جبن سلطة دانماركي بالزيتون أو بالزيت، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

1 كيلو من الجبن الحلوم القبرصي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

بنده السعودية

جمبري بحري مطبوخ 50/60 بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

جمبري منظف 31/40 بسعر 59.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

قاروص بحري 1000/1800 بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

عروض بنده الأسبوعية

1 كيلو من الكركم المطحون بسعر 24.95 ريال سعودي.

1 كيلو من الفلفل الأسود المطحون بسعر 34.95 ريال سعودي.

1 كيلو بن هرري محمص بسعر 39.95 ريال سعودي.

1 كيلو من الجوز الأمريكي بسعر 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو مكسرات مشكلة بسعر 49.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

عبوة سويس رول ميني من سفن دايز، مكونة من 12 قطعة، بسعر 5.95 ريال سعودي.

2 عبوة من كرواسون سفن دايز محشي بكريمة الكاكاو أو الفراولة، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

2 عبوة من كيك الفانيليا أو كيك بالزبيب، كل عبوة بها 12 قطعة، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

2 كيس من خبز البرجر السادة من لوزين، وزن 400 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 7 ريال سعودي.

رقائق التورتيلا من برونتو، وزن 250 جرام، بسعر 5.25 ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.