نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتخفيضات حتى 16 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية السعودية وتخفيضات حتى 16 فبراير كل هذا نعرضه لكم اليوم من عروض العثيم الترويجية على اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، حيث نجد لدى تخفيضات العثيم أقوى الخصومات على مختلف السلع التموينية، هذا بالإضافة إلى عروض الجوالات في العثيم، وكذلك الشاشات ومستلزمات المنزل.

عروض العثيم السعودية لهذا الاسبوع وتخفيضات حتى 16 فبراير

تخفيضات العثيم ماركت تختص بكل ما هو جديد من خصومات على الأغذية الطازجة والمعلبة والمجمدة، كذلك نجد في أسواق العثيم تخفيضات على الإليكترونيات وأجهزة المطبخ، والتخفيضات التالية مستمرة من الأربعاء 10 فبراير حتى 16 فبراير 2012.

عروض العثيم اليوم

في التالي عروض العثيم الطازج الحصرية لمدة يومين، فهي خصومات خاصة بيومين الأربعاء والخميس حتى نفاذ الكمية:

شاشة توشيبا ال اي دي، 43 بوصة، بسعر 726 بدلًا من 999 ريال سعودي.

حفائظ بامبرز مقاس 6 ، 56 حبة، بسعر 105.90 بدلًا من 203.90 ريال سعودي.

خبازة السيف الكهربائية، بسعر 139 بدلًا من 249 ريال سعودي.

دجاج لاتينا مجمد، عدد 10×1100 جرام، بسعر 10.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

حليب ناداك كامل الدسم، 12×1 لتر، بسعر 35.95 بدلًا من 50.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية

في التالي خصومات العثيم مول على اللحوم الطازجة والمجمدة من اللحوم البلدي والمستوردة:

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، بسعر 42.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم طازج، بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم روماني بالعظم طازج، بسعر 41.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم مبرد، بسعر 25.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بالعظم طازج، بسعر 31.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بدون عظم طازج، بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو مفروم برازيلي مبرد، بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم سواكي بالعظم مبرد، بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل باكستاني بدون عظم مبرد، بسعر 31.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم

كل خصومات سوبر ماركت العثيم على الخضراوات والفاكهة نقدمها لكم في التالي:

كيلو تفاح احمر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو اناناس، بسعر 7.25 ريال سعودي.

كيلو عنب كبير احمر، بسعر 8.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال عصير، بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو فلفل بارد اخضر، بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو كوسة، بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو بصل احمر، بسعر 3.95 ريال سعودي.

كيلو قرع عسلي، بسعر 1.45 ريال سعودي.

كيلو تفاح احمر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم عروض السعودية في العثيم للأسبوع الحالي، كما عرضنا كذلك تخفيضات خاصة لمدة يومان، والخصومات لهذا الأسبوع مستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 رجب 1442.