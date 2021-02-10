شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى تخفيضات السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية خصومات هايبر بنده دائماً تفاجئ كل عملائها الكرام بالتجدد في عروضها ومنتجاتها، حيث أنها واحدة من أهم التسوق في السعودية والتي تهتم بكل ما يحتاج إليه العميل وتحاول بكل الطرق أن تقدم له الأفضل باستمرار سواء بالسلع والمنتجات أو بالعروض والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها على المواد الغذائية وغيرها من المنتجات عالية الجودة.

عروض بنده الأسبوعية

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون التسوق من داخل هايبر بنده فهو بالنسبية لهم من أشهر وأهم الأماكن التي تقدم لهم أقوى خصومات بنده للتوفير:

تخفيضات بنده تلفزيون دورا سمارت ال أي دي 58 بوصة متوفر بسعر 1299 ريال سعودي والتوصيل مجاني، تلفزيون تي سي ال 56 بوصة بسعر 2399 ريال بدلاً من أن تكون بسعر 2957 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية تلفزيون سكاي وورث 56 بوصة بسعر 2179 ريال بدلاً من أن يكون بسعر 3066 ريال سعودي، تلفزيون شارب اندرويد 42 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من أن يكون بسعر 1299 ريال سعودي.

تنزيلات بنده تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من أن يكون بسعر 1204 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على الهاتف الذكية

تنزيلات بنده تقدم أقوى العروض والتخفيضات على أجهزة الهواتف الذكية:

عروض بنده الأسبوعية جوال سامسونج أي 51 بشريحتين 4 جي بسعر 999 ريال بدلاً من 1209 ريال سعودي، هواوي واي 8 بي بسعر 849 ريال سعودي بدلاً 930 ريال سعودي، هواوي واي 7 بر ايم 2019، 4جي، بشريحتين بسعر 479 ريال بدلاً من 739 ريال سعودي.

خصومات بنده جوال لينوفو أي 8، 4جي بشريحتين بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي، جوال اتش تي سي ديساير 12 أس 4 جي بشريحتين بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جوال سامسونج أي 71، 4 جي بشريحتين بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1759 ريال سعودي.