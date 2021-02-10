شوف عروض جرير الاسبوعية على الجوال والشاشات تصل ل 70% ألحق التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية شهد العام الميلادي 1974 تأسيس شركة جرير للتسويق، والتي تعرف كذلك باسم مكتبة جرير أو جرير في مدينة الرياض، وبحلول الثمانينات تم افتتاح الفرع الثاني من كتابات جرير بمدينة الرياض، الثاني في الرياض، تلاه فرع أخر في التسعينات.تُعد مكتبة جرير رائدة في مجال المنتجات التكنولوجية المعلوماتية منها والاستهلاكية بمنطقة الشرق الأوسط. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على منتجات مايكروسوفت من مكتبات جرير: تخفيضات جرير الصنف لاب توب من ماركة مايكروسوفت Surface Book 3، أَثنين في واحد منفصل، لوحة مفاتيح وجهاز لوحي، الجيل العاشر، معالج i7-1065G7 إنتل كور، مقاس الشاشة 15 بوصة، سعة الذاكرة واحد تيرابايت اس اس دي، سعة الرامات أَثنين وثلاثين جيجا بايت، نظام تشغيل ويندوز 10، ثمن الجهاز(12399) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(13899) ريال سعودي، بتخفيض ألف وخمسمائة ريال سعودي، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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