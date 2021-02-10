شوف عروض بنده السعودية عروض التوفير الاسبوعية

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سعر كيلو كفتة بقري كولومبي 28.95 ريال سعودي.

سعر كيلو نقانق بقري كولومبي 29.95 ريال سعودي.

سعر كيلو برجر بقري كولومبي 32.95 ريال سعودي.

سعر كيلو مرتديلا أمريكانا بقري مختلفة الأنواع (سادة، بالفلفل، بالزيتون) 24.95 ريال سعودي بدلًا من 38.25 ريال سعودي.

عرض خاص على كيلو مرتديلا دجاج حلواني لأخوان سادة أو بالزيتون بسعر 37.95 ريال سعودي.

سعر علبة قطع دجاج مشكلة من التنمية وزن 900 جرام 7.95 ريال سعودي بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

سعر 450 جرام أرجل دجاج كاملة وطازجة من الوطنية 6.50 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

سعر كيلو جمبري مطبوخ بحري 50/60 28.95 ريال سعودي.

سعر كيلو قاروص بحري 1000/1800 20.95 ريال سعودي.

سعر كيلو جمبري منظف 31/40 59.95 ريال سعودي. بنده Panda سعر 750 جرام من ناجت الدجاج أو بوب كورن الدجاج من أمريكانا 21.95 ريال سعودي.

سعر كيلو برجر الدجاج أو بقري كلاسيك أو الدجاج بالبقسماط من امريكانا 19.50 ريال سعودي.

سعر 750 جرام ستربس الدجاج العادي أو الحار أو تويسترز ميني من امريكانا 27.50 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عرض خاص على 400 جرام برجر دجاج المغلف بالخبز عدد 8 قطع من الكبير بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

عرض حصري من بنده السعودية على كيلو أصابع الدجاج بالجبنة من الكبير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

عرض مميز على 1 كيلو قطع الدجاج الحار والمتبل من الكبير بسعر 25.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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