نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية الموفرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، تسوق واكسب قسائم شراء مجانية، مع هايبر بنده أحصل على مقاضيك الشهرية والأسبوعية بأسعار زهيدة، وجودة عالية وجوائز قيمة، وعروض مستمرة ومتجددة على مدار العام لذلك بنده هو الماركت الأشهر والمفضل لدي الجميع في المملكة ومن عروض هذا الأسبوع كيلو من الجبن الشيدر سواء الأحمر او الأبيض ب 49.95 ريال، مخلل فجل طيبة ب 6.95 ريال، زيتون أخضر يوناني ب 39.95 ريال، جبنة شيدر معتدة بيغا ب 38.95 ريال، مكعبات جبنة سلطة دانماركي بالزيت ب 39.95 ريال، جبنة حلوم قبرصي ب 19.95 ريال.

أفضل عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية الموفرة

فلفل أسود مطحون ب 34.95 ريال، عدس أحمر ب 7.95 ريال، بن هرري محمص ب 39.95 ريال، جوز أمريكي ب 59.95 ريال، مكسرات مشكلة عادي ب 49.95 ريال، برغل أبيض ب 5.95 ريال، بسكويت مصري طويل ب18.95 ريال، كعك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا ب 10.95 ريال، كعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا ب 10.95 ريال.

بنده هايبر بنده عروض التوفير

2 حبة من الجبن شرائح للبورجر ب 9.50 ريال، جبنة شيدر قالب معد برايد ب 19.95 ريال، سبرينج رول سويتز ب 2.50 ريال، بطاطس مقلية ديل مونتي ب 7.50 ريال، سبرينج رول سويتز ب 2.50 ريال، بطاطس مقلية ديل مونتي ب 7.50 ريال، أنصاف صدور دجاج برديكس 2.5 كيلو ب 39.95 ريال، صدور دجاج طرية رويال 1000 جم ب 16.95 ريال.

عروض المأكولات المجمدة هايبر بنده

أسماك كوكتيل المأكولات اليدوية 400 جم ب 19.95 ريال، دراي بطاطس أصلية أو بطاطس رفيعة 2 كيلو ب 9.95 ريال، دراي لحم غنم مفروم 400 جم ب 4.95 ريال، دراي ملوخية أو سبانخ 400 جم ب 2.50 ريال، دراي بازلاء أو خضار مشكلة 3.95 ريال، براتا بالبصل ب 3.50 ريال، بطاطس مقلية ب 5.95 ريال، عجينة متعددة الإستخدام السنبلة 600 جم ب 8.95 ريال.

عروض بنده على المشروبات

عروض بدون سكر أورجنال 18 حبة ب 24.95 ريال، عصير المراعي 18 حبة ب 11.95 ريال، حليب كي دي ب 18.95 ريال، شراب مجفف تانج 2 كيلو ب 44.95 ريال، شراب قهوة بيوبو 240 مل بخصم 30%، مياه نستله ب5.95 ريال، مياه نوفا 12 لتر ب 6.50 ريال.