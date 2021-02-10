نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في الأسبوع الرابع من المهرجان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده في الأسبوع الرابع من مهرجان العروض وفرصة ربح 30 ألف رابح بقسائم شراء مجانية فورية، تقدم عروض وتخفيضات تنافسية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والعديد والعديد من المنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت بالإضافة إلى هدايا فورية بقسائم شراء مجانية بقيمة 10، 20، 25 ريال سعودي يمكن استخدامها في جميع فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، وسوف نتناول في هذا المقال شروط وأحكام الحصول على هدايا الشراء بالإضافة إلى عروض بنده الأسبوعية للأسبوع الرابع من هايبر بندة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. شروط وأحكام الحصول على قسائم الشراء المجانية: سوف يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي.

سيربح الفائز قسائم شراء مجانية بقيمة 10 أو 20 أو 20 ريال سعودي.

ستظهر رسالة الرابحين في الفاتورة وشاشة الكاشير.

يجب الانتهاء من عملية الشراء قبل الإعلان عن الرابح.

صلاحية استلام القسيمة من الأربعاء 3 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير 2021.

بعد الدفع على الفائز الذهاب إلى خدمة العملاء لاستلام الجائزة. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية: قلاية بدون زيت فليبس سعة واحد لتر بسعر 492.50 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.

طاهية ماندي أي تي سي بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 385 ريال.

خلاط جيباس بالمطحنة بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

مكواة بخار جيباس بسعر 169 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

محضرة قهوة أي تي سي بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

قطاعة مولينكس بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

مكواة بخار فيليبس 2400 وات بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

مكواة كولين بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال.

مكنسة كهربائية أوكارينا سعة 18 لتر بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال. ثلاجة كليك أون باب واحد بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.

موزع مياه بارد وحار كليك أون بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

موزع مياه حار وبارد جيباس بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 415 ريال. عروض الأدوات المنزلية المتنوعة: طقم براد ماء طيب كولد بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 172.50 ريال.

كرسي غرناطة بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

منفاخ إطارات كليك أون بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

مضخه 1400 وات لغسيل السيارة كليك أون بسعر 290 ريال سعودي بدلاً من 369 ريال.

كيس فحم طبيعي الشرقية وزن 9 كيلو جرام بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 74 ريال.

طاولة دائرية كوسوموبلاست بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 163.25 ريال. زبدية إسينسي لومينارك بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9,10 ريال.

طقم صواني 3 قطع بيضاوية بوركام بسعر 32 ريال سعودي بدلاً من 52 ريال.

طقم قدور كوركوماز ألفا 9 قطع بسعر 409 ريال سعودي بدلاً من 540 ريال. سارعوا لاغتنام فرصة مهرجان العروض من بنده والحصول على أعلى جودة بأوفر سعر وخصوصاً مع قرب عيد الحب وعيد الأم وكل عام وأنتم بخير. مشروع كورال بلوم.. الرؤية التصميمية لمشروع البحر الأحمر

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