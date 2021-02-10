نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم ولمدة 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق عبد الله العثيم من أقدم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث أن سلسلة أسواق عبد الله العثيم الكبيرة الموجودة الآن، بدأت بفرع واحد ولكن استطاعت الشركة تحقيق جميع أهدافها، ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركة نجحت في التوسع وذلك لأنها تمتلك الآن عشرات الفروع داخل المملكة، وامتد هذا التوسع حتى وصل إلى مصر، عروض العثيم الأسبوعية تقدم لعملائها المتميز افضل الأسعار. عروض العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم : تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة كورن فليكس نستله فيتنس ٣٧٥ جرام ٢١ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٥ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر حليب أبو قوس لايت سائل ١٥٨ مل ٢.٥٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢.٩٥ ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر حليب المراعي سائل قليل الدسم ٧٠ جرام ٢.٢٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢.٧٥ ريال سعودي.

بلغ سعر حليب ريجيليه فيتاميلك منزوع الدسم ٧٠٠ جرام ٦٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر حليب أبو قوس بلا كوليسترول ١٦٠ مل ٢.٢٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣.٩ ريال سعودي.

بلغ سعر حليب ريجيليه بودرة خالي الدسم ٣٠٠ جرام ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٣ ريال سعودي.

بلغ سعر سكر سويتن لو منخفض السعرات ٢٠٠ جرام ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية تخفيضات العثيم بلغ سعر شراب فرسلي فراولة لايت ٥١٠ جرام ١٧ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر شراب فرسلي شوكولاتة لايت ٥١٠ جرام ١٧ ريال سعودي.

خصومات السعودية بلغ سعر علبة سكر كاندريل منخفض السعرات ٩ جرام ١٣ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة سكر سويت أند لو دايت زجاج ٨٠ جرام ٢٧ ريال سعودي. مشروع كورال بلوم.. الرؤية التصميمية لمشروع البحر الأحمر

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