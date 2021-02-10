نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الأجهزة الإلكترونية أسواق بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات والأجهزة المنزلية أسواق بندة، تعتبر عروض أسواق بندة من العروض الهامة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية وتحتوي تلك العروض على أجهزة منزلية عديدة وإلكترونيات وتلك العروض تكون ممتدة بعدة أيام وأسابيع وتصل تلك الخصومات إلى نسبة كبيرة، ويتم التسوق من خلال أسواق بندة لسد جميع الاحتياجات اليومية، تلك العروض تسري من يوم الأربعاء الموافق 28 جمادى الثاني إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 رجب 1442 وحتى نفاذ الكمية.

عروض أسواق بندة على الأجهزة المنزلية

يوجد العديد من الأجهزة المنزلية في أسواق بندة يمكن أن يتم الحصول عليها وبعروض ضخمة ومن ضمن تلك العروض على الأجهزة المنزلية ما يلي:

سعر جهاز قلاية بدون زيت فيليبس هو 492.50 ريال سعودي.

سعر طاهية مندي آي تي سي هو 249 ريال سعودي.

سعر خلاط جيباس هو 69 ريال سعودي.

سعر مكواة بخار جيباس 169 ريال سعودي.

سعر مكواة بخار فيليبس هو 139 ريال سعودي.

سعر مكواة كولين هو 49 ريال سعودي.

سعر محضرة القهوة آي تي سي هو 89 ريال سعودي.

سعر قطاعة مولينيكس هو 149 ريال سعودي.

سعر المكنسة الكهربائية اوكارينا هو 189 ريال سعودي.

سعر خلاط مولينيكس مع مطحنتين هو 179 ريال سعودي.

عروض أسواق بندة على أجهزة التليفزيون

سعر شاشة التليفزيون إمبيكس هو 1199 ريال سعودي.

سعر شاشة التليفزيون تي سي أل هو 2899 ريال سعودي.

سعر شاشة التليفزيون توشيبا هو 799 ريال سعودي.

سعر تليفزيون توشيبا هو 1399 ريال سعودي.

سعر شاشة تليفزيون دورا هو 1439 ريال سعودي.

سعر شاشة تلفزيون سكاي وورث هو 579 ريال سعودي.

عروض أسواق بندة على الأجهزة الإلكترونية

سعر سماعات جيباس هو 125 ريال سعودي.

سعر موبايل جلاكسي هو 549 ريال سعودي.