نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق المزرعة في المنطقة الجنوبية والغربية حتى السادس عشر من فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق المزرعة في المنطقة الجنوبية والغربية، تقدم أسواق المزرعة الغربية والجنوبية عروض لهذا الأسبوع بدايةً من العاشر من شهر فبراير حتى يوم السادس عشر من شهر فبراير، وتشمل العروض الكثير من الأدوات واحتياجات المنزل سارعوا بالشراء. مهرجان الأرز في أسواق المزرعة توفر أسواق المزرعة مجموعة من العروض والتخفيضات على الكثير من أنواع الرز الأبيض والبسمتي والهندي كالتالي: أرز بسمتي 10 كيلو المفخرة سعره 47.95 ريال سعودي.

أرز أبو صفر 10 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي تاج محل 5 كيلو سعره 29.95 ريال سعودي.

أرز كرنل أبيض جرين فارمز 5 كيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي هندي كوهينور 5 كيلو سعره 39.95 ريال سعودي.

أرز كالروز المزرعة 5 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

أرز هندي برياني الباشا 10 كيلو سعره 37.95 ريال سعودي.

أرز كالروز صنوايت 5 كيلو بسعر 35.95 ريال سعودي.

أرز أبو سنبلتين 10 كيلو سعره 59.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس 10 كيلو بسعر 68.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي ملك الرز 5 كيلو سعره 33.50 ريال سعودي.

أرز بسمتي بوابة الهند 10 كيلو سعره 112.50 ريال سعودي.

أرز سيلا الشعلان 10 كيلو بسعر 66.50 ريال سعودي.

أرز بنجابي المها 5 كيلو سعره 31.95 ريال سعودي. عروض الطعام من أسواق المزرعة كما وتشمل العروض كذلك الكثير من أصناف الطعام المتنوعة كالآتي: زيت دوار الشمس من شمس 1.5 زجاجتين بسعر 25.95 ريال سعودي.

زيت شمس دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 24.50 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس من نور 34.95 ريال سعودي.

زيت كنولا هارفست 1.8 لتر سعره 13.95 لتر.

زيت ليزا دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 23.50 لتر.

زيت زيتون بكر السوسن 46.95 ريال سعودي.

تفاح أحمر كيلو سعره 5.95 ريال سعودي.

تفاح فوجي كيلو سعره 4.95 ريال سعودي.

طماطم كيلو سعرها 3.45 ريال سعودي.

أفوكادو كيلو سعرها 10.95 ريال سعودي.

يوسفي مصري كيلو سعره 5.95 ريال سعودي.

بصل أحمر صغير كيلو سعره 4.95 ريال سعودي.

كوسة كيلو سعرها 3.95 ريال سعودي.

ملفوف أخضر حبة سعره 1.45 ريال سعودي. عروض أسواق المزرعة المتنوعة وتشمل تلك العروض بعض أدوات واحتياجات المنزل الشخصية مثل: كما يمكنكم زيارة موقع أسواق المزرعة الإلكتروني لمتابعة جميع العروض والتخفيضات من أسواق المزرعة للمنطقة الجنوبية والغربية. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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