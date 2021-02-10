شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 10 ل 50% على الأجهزة الكهربائية خصومات 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية عروض المملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت بنده متوفرة خلال هذا الأسبوع بجميع فروع الهايبر على عدد ضخم من الأجهزة المنزلية المميزة، ومنها أجهزة المطبخ من خلاطات كهربائية ذات السرعات المتعددة والأحجام المتنوعة والماركات من كبرى الشركات المتخصصة، أمثال شركة مونيليكس العالمية وشركة أريتي الرائدة، بجانب عدد من أجهزة تحضير الطعام والعجانات والمطاحن، بخصومات تصل إلى خمسين بالمائة.

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خصومات بنده على الخلاطات الكهربائية من أريتي وخصومات من هايبر ماركت بنده:

عروض بنده الأسبوعية الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة أريتي مع عدد أَثنين مطحنة، ثمن الخلاط الحالي تسعة وسبعين ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم مائة وخمسة وستين ريال سعودي، بتخفيض ستة وثمانين ريال سعودي، وبخصم 53٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة أريتي مع عدد أَثنين مطحنة، ثمن الخلاط الحالي تسعة وسبعين ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم مائة وخمسة وستين ريال سعودي، بتخفيض ستة وثمانين ريال سعودي، وبخصم 53٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة أريتي مع عجانة، سعة الجهاز واحد ونصف لتر، مصدر الطاقة 1500 واط، ثمن الجهاز الحالي(345)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(769)ريال سعودي، بتخفيض(424)ريال سعودي، وبخصم 56٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده على الخلاطات الكهربائية من مونيليكس وخصومات من هايبر ماركت بنده

عروض بنده الأسبوعية الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة مونيليكس مع مطحنة، سعة الخلاط واحد وربع لتر، مصدر الطاقة ستمائة واط، ثمن الخلاط الحالي(159)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(239)ريال سعودي، بتخفيض ثمانين ريال سعودي، وبخصم أربعة وثلاثين بالمائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.