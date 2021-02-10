شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الإلكترونيات تصل ل 60% ألحق الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية المملكة العربية السعودية داخل اكسترا عروض المملكة العربية السعودية داخل أَسواق اكسترا الإلكترونية متوفرة ولمدة محدودة فقط بمناسبة العام الثامن عشر لأسواق اكسترا، تأتيكم هذه العروض علي مختلف المنتجات والأجهزة المنزلية التي لا غني عنها داخل كل منزل حديث، ومنها أجهزة التكييف المتنوعة ما بين بارد وحار، من ماركات عالمية وأحجام متعددة، وتخفيضات تصل للإثنين بالمائة.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا على التكييفات بارد في العام الثامن عشر لأسواق اكسترا:

تخفيضات ساكو الصنف مكيف جداري من إنتاج ماركة كلاس برو، بارد، توزيع هواء في الأربع اتجاهات، مصدر الطاقة 22000 واط، خصم تسعة وعشرين بالمائة، ثمن الجهاز الحالي(2199)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3099)ريال سعودي، بتخفيض تسعمائة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف مكيف جداري من إنتاج ماركة كلاس برو، بارد، توزيع هواء في الأربع اتجاهات، مصدر الطاقة 18000 واط، خصم أَثنين وثلاثين بالمائة، ثمن الجهاز الحالي(1699)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(2499)ريال سعودي، بتخفيض ثمانمائة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على التكييفات بارد وحار في العام الثامن عشر لأسواق اكسترا:

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف الصنف مكيف جداري من إنتاج ماركة كلاس برو، بارد وحار، مصدر الطاقة 22000 واط، خصم ثمانية وعشرين بالمائة، ثمن الجهاز الحالي(2299)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(3199)ريال سعودي، بتخفيض تسعمائة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع تسعة وتسعين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.