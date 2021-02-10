شوف أفضل عروض العثيم الأسبوعية لمدة 5 أيام خصم يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة أفضل عروض العثيم الأسبوعية في السعودية العثيم من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها سواء كانت الألبان أو اللحوم أو غير ذلك، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أفضل العروض التي يقدمها العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على السلع الغذائية: تخفيضات العثيم بلغ سعر الجبن الرومي 59.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 89.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم زبدة نيوزيلاندي مستورد بلغ سعرها 69.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 94.95 ريال سعودي.

أفضل عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر مكعبات كندوز بلدي إلى 94.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 124.95 ريال سعودي.

بلغ سعر مكعبات كندوز بلدي إلى 94.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 124.95 ريال سعودي. بلغ سعر غالية مكرونة أنواع إلى 1.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.25 ريال سعودي.

بلغ سعر كونفدنسي دجاج برازيلي إلى 27.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.99 ريال سعودي.

حلواني لانشون بقري سادة بلغ سعره 74.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.95 ريال سعودي.

زيتون دولسي وصل سعره إلى 10.00 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم على جبن شيدر مستورد بلغ سعره إلى 74.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 129.95 ريال سعودي.

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المتحدة بسطرمة بلدي مقشر بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 52.95 ريال سعودي. خصومات العثيم سمك فيليه باسا بلغ سعره 26.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم صدور بط بالعظم بلغ سعره إلى 24.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

العابد بط مجمد بلغ سعره 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

برجر، سجق، كفتة بلغ سعرهم 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 104.95 ريال سعودي.

سعر البطاطس المقلية وصل إلى 14.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.99 ريال سعودي. أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2021

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